Amici 23 | puntata del 19 11 23 | Matthew vince la sfida | maglia ancora sospesa per Simone Galluzzo

Leggi su isaechia

(Di domenica 19 novembre 2023) È appena andata in onda un’altradi, di Maria De Filippi, il talent show più amato di Canale 5. Laè iniziata subito conin, Sesto, il suonte, ha fatto il suo ingresso più determinato che mai. Carlo di Francesco li ha giudicati sulla base di alcune cover, Way down we go e Fammi. “Se dovessi scegliere sul timbro vocale sarei in netta difficoltà. Scelgo perché uno dei due è padrone del palco” indicando Metthew che naturalmente ha abbracciato subito i suoi compagni felice di tornare al suo banco. Gara di ballo di improvvisazione a tema “La gioia all’improvviso” per: Sofia, Dustin e Nicholas. Il giudice di ballo, per anni maestro della scuola, Garrison Rochelle, ha stupito tutti votando Nicholas come suo preferito e quindi vincitore della gara. ...