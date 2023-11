AMICI 23 | NUOVE SFIDE DI CANTO E BALLO MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE ACHILLE LAURO E WAX

(Di domenica 19 novembre 2023) Domenica 19 novembre alle 14.00 su Canale 5 immancabile l’appuntamento televisivo conDee il suo talent ““. In studio: a giudicare e a stilare la classifica di, l’istrionico cantautore; a stilare la classifica della gara di, la coreografa Nancy Berti. Ospiti gli artisti Michele Bravi cantautore e attore che presenta il suo ultimo singolo “Odio” (il brano anticipa il suo nuovo progetto discografico) e Wax con l’inedito “After” (uscito venerdì 17 novembre con 21co/Warner Music Italy). A giudicare la gara di“la gioia all’improvviso” il coreografo Garrison Rochelle. A giudicare la sfida di Mattew il produttore e musicista Carlo Di Francesco. FOTO DELLA PUNTATA

