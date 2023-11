Amarcord Napoli | accadde oggi…

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 19 novembre 2023) Scrivi ‘Banco ‘e N…’ e pensi subito ad Hasse Jeppson. Nel volume ‘Forse non tutti sanno che il grande…’ Dario Sarnataro e Giampaolo Materazzo rivelano che il primo giocatore del ‘Ciuccio’ ad essere così soprannominato non fu lo svedese ma Enrico Colombari, il quale giunse a ‘Città nuova’ dal Torino nel 1930 per 265.000 lire, una cifre che per quei tempi… E’ stato un grande centrocampista che in granata aveva conquistato il tricolore nel ’28. Il 19 novembre ’33 realizzava la prima rete con la casacca partenopea (che indòssò 219 volte), nella sconfitta casalinga contro la Roma. Quella domenica di novant’anni fa i campani si schierarono così: Cavanna-Vincenzi-Castello-Colombari-Bedendo-Rivolta-Benmatti-Vojak-Sallustro-Rossetti-Buscaglia. Compleanno amaro Fu quindi un compleanno amaro per Antonio Vojak, il ventinovesimo: uno dei primi bomber della storia del ...