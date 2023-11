Alvino | “Sapete cosa si diceva a Napoli di Garcia?”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 19 novembre 2023) Carloottimista sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del, sottolineando le parole dei tifosi su. Notizie calcio– Carlo, ha espresso il suo punto di vista sul ritorno di Walter Mazzarri alla guida del, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss. Le sue parole trasmettono un chiaro senso di ottimismo e aspettativa per il futuro della squadra partenopea. “Voglio fare una prima considerazione sul Mazzarri bis e riguarda l’entusiasmo che nasce dall’esonero di“, ha iniziato, evidenziando come il ritorno di Mazzarri sia stato accolto con grande fervore dai tifosi, stanchi della gestione precedente. “Ricordiamo tutti la frase che girava: ‘Chiunque viene, basta che se ne ...