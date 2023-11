Alessandra Mastronardi frena sul revival de I Cesaroni

Alessandra Mastronardi confessa : “Un ritorno de I Cesaroni? Non lo farei e non lo guarderei neanche - ecco perché”

Alessandra Mastronardi stronca ‘l’ipotesi Cesaroni’ : “Se rifacessero la serie non ci sarei e non la guarderei”

Alessandra Mastronardi chiude le porte al revival de I Cesaroni : «Non avrebbe senso far tornare il mio personaggio. Non guarderai neanche la serie»

I Cesaroni - Alessandra Mastronardi non sarà nel revival (e non lo guarderà)

stronca la possibilità di un possibile ritorno alla serie che l'ha lanciata, 'I Cesaroni' . Ma, procediamo con ordine. Sono passati circa 9 anni dalla fine della serie di Canale ...

Alessandra Mastronardi: «I Cesaroni Se lo rifacessero non ci sarei e neanche lo guarderei» ilmessaggero.it

Alessandra Mastronardi star di un thriller tedesco: «Basta buonismo. Non rifarò i “Cesaroni” (e neanche li... Corriere della Sera

Cesaroni, il ritorno. Se ne parla insistentemente e Alessandra Mastronardi si sbilancia in un'intervista pubblicata sul Corriere della Sera.Alessandra Mastronardi I Cesaroni 7 «Eva non ci sarà e non guarderei mai una settima stagione». I Cesaroni 7 Alessandra Mastronardi non ci sarà ...