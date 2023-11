Alessandra Mastronardi confessa | “Un ritorno de I Cesaroni? Non lo farei e non lo guarderei neanche | ecco perché”

(Di domenica 19 novembre 2023) La serie televisiva Iha conquistato il cuore dei telespettatori italiani facendo registrare uno straordinario successo di pubblico. Ancora nel cuore di molti appassionati, spesso, si è parlato di una possibile nuova stagione della produzione televisiva. Alcuni protagonisti della fiction tv si sono detti favorevoli a quest’eventualità. Tra di loro anche il protagonista Claudio Amendola, che aveva parlato della famosa serie televisiva, durante un’intervista a Verissimo. Anche la produttrice della fiction si era detta disponibile ad ascoltare le richieste dei telespettatori e a lanciare una nuova edizione della serie televisiva. Matteo Branciamore, invece, non aveva dato la certezza della sua disponibilità a girare di nuovo I. Semmai ci sarà una nuova stagione, però, non vedremo, certamente, sul set...

One trillion dollars : Paramount+ svela la data di uscita della nuova con Alessandra Mastronardi

Festa del Cinema di Roma 2023 : lo sguardo magnetico di Alessandra Mastronardi e gli altri beauty look del giorno tre

Lo ricevonoe il nonno, interpretato da Orso Maria Guerrini, notai incaricati di comunicargli che - per complesse ragioni genealogiche - è lui il beneficiario di 'One Trillion ...

Alessandra Mastronardi: «I Cesaroni Se lo rifacessero non ci sarei e neanche lo guarderei» ilmessaggero.it

Alessandra Mastronardi confessa: “Un ritorno de I Cesaroni Non lo farei" Isa e Chia

dal nostro inviato Berlino Ereditare mille miliardi e non sapere cosa farci. O meglio, diventare l'uomo più ricco del mondo solo a patto di spendere fino all'ultimo centesimo ...Tre le novità in uscita anche la quinta stagione di Fargo (Sky), il reality Squid Game: La Sfida (Netflix) e One Trillion Dollars con Alessandra Mastronardi (Paramount+) ...