Aldo Cecconi | nell’archivio tra i misteri di Pinocchio e Salgari

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 19 novembre 2023) Se immaginiamo un archivista con il luogo comune che lo tratteggia, quale meticoloso innamorato delle proprie carte, introverso per proteggerle e preciso nel descriverle, immaginiamo facilmente. Fiorentino, classe ’59, dirige da più di vent’anni l’archivio storico Giunti, che custodisce le memorie confluite nella casa editrice da antiche sigle come Paggi, Bemporad/Marzocco, Barbèra. Frequentato da ricercatori e studenti, l’archivio istituito da Sergio Giunti nella limonaia di Villa La Loggia, di cui Brunetto Latini fu l’inquilino più insigne, è stato recentemente illuminato dai riflettori per i centoquarant’anni di, riportando alla luce con una pregiata ristampa anche la storia del capolavoro. Il contratto di Collodi, le 500 lire ricevute da Felice Paggi per la prima edizione del 1883, le tavole originali con cui ...