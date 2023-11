Alcaraz - Djokovic | scambio disumano

In semifinale alle Atp Finals di Torino, Novaknumero uno del ranking, ha battuto il numero due, Carlos, col punteggio di 6 - 3 6 - 2 in un'ora e 28 minuti, dominando la partita. Guarda gli highlights del ...

Nole tra successi e gag: "Grande vittoria. Certo, i miei figli hanno saltato la scuola..." La Gazzetta dello Sport

Nitto ATP Finals, Djokovic batte Alcaraz e vola in finale contro Sinner Corriere dello Sport

Sarà Novak Djokovic ad affrontare in finale alle ATP Finals Jannik Sinner: il serbo ha giocato la miglior partita in questa settimana, battendo con il punteggio di 6-3 6-2 Carlos Alcaraz, mostrando un ...Il 36enne serbo dopo la semifinale vinta contro Alcaraz: "Partita di grande intensità ... Così Jannik Sinner in finale si ritroverà davanti Novak Djokovic dopo averlo battuto nel girone iniziale, come ...