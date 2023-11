Albania-Isole Faroe Campionato europeo | 20-11-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 19 novembre 2023) Il pareggio in Moldavia ha permesso all’di Sylvinho di staccare il pass per Euro 2024 a 8 anni di distanza dalla storica partecipazione datata 2016 con Gianni De Biasi in panchina. La sfida odierna contro il fanalino di coda del gruppo Eè una passerella finale e la celebrazione di un traguardo storico raggiunto da Berisha e compagni per la seconda volta InfoBetting: Scommesse Sportive e