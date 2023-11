Affidi | allontanata da casa a 14 anni | oggi aiuta i minori complessi a trovare una casa

"Niente spaventa una famiglia affidataria più di un adolescente, neanche un bambino piccolo con gravi disabilità". Mai e poi mai, parlando ...

Storia di Karin Falconi, 51 anni, mediatrice familiare, che dopo aver conosciuto la sofferenza del rifiuto, adesso promuove campagne per l'accoglienza dei minori "incollocabili" ...La ragazza da luglio aspetta che si compia l’ultimo passaggio, il decreto che ufficializzi davanti alla legge un legame che per lei è comunque già solido. In assenza del decreto si vedrebbe negati var ...