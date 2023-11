AEW | Sarebbe ormai prossimo il turn heel degli Young Bucks

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 novembre 2023) Un grosso cambiamento è in arrivo per Matt e Nick Jackson: gli, la scorsa notte a Full Gear, hanno perso la loro title shot per gli AEW Tag Team Championships e non l’hanno presa affatto bene. Al termine del loro match contro i Golden Jets (Chris Jericho e Kenny Omega) i due fratelli hanno replicato la reazione avuta dopo la sconfitta nel match valevole per i ROH Six-Man Tag titles qualche tempo fa, distruggendo tutto ciò che gli capitava a tiro. Secondo quanto riportato da Fightful Select, il loro comportamentosintomo di unmolto vicino e a quanto pare, non saranno gli unici a “cambiare sponda”. A quanto pare, anche Brandon Cutler effettuerà une sarà il portavoce ufficiale dei due fratelli Jackson. L’ultimo tweet di ...