AEW | Ottimo il numero degli spettatori per Full Gear | dato leggermente migliore rispetto al 2022 I dettagli

(Di domenica 19 novembre 2023) Inglewood, Los Angeles, risponde presente. AEWè passato agli archivi ed uno dei dati più confortanti riguarda ildiche ha accolto il Kia Forum ieri notte: secondo il conteggio di WrestleTix, sarebbero stati staccati ben 12.904 tagliandi, in netto aumentoai “soli” 12.106 di un anno fa quando, l’omonimo PPV, si tenne a Newark, New Jersey. Quasi tutto esaurito per la AEW, diversa soddisfazione nel backstage Come si è visto durante la diretta, la quasi totalità delle sezioni era pressoché piena, con pochissimi spazi vuoti. Il tutto inoltre nonostante una vendita dei biglietti terminata anzitempo, che ha inciso su questo. Alcune foto arrivate dai fan presenti e le dichiarazioni di Tony Khan in merito (che ha parlato di 13.000 fan ...

AEW : Sammy Guevara e il suo ruolo ad ALL IN - poteva essere differente ma Chris Jericho si rivela un ottimo mentore

... attualmente producer per la, ha sconfitto Sam Della Valle (accompagnato dal manager Vito ...banco di prova per il "Leone di Roma" Adriano, ma a trionfare è stato Ilja Zarkov, riuscito a ...

Will Ospreay: “AEW miglior decisione per me e la mia famiglia, qui sono stato sempre bene” Zona Wrestling

AEW: Tutto sulla firma di Will Ospreay Tuttowrestling

Mercedes Mone è fuori gioco, come già risaputo, a causa di un infortunio alla caviglia, ma questa cosa potrebbe presto cambiare in positivo. In passato ci sono state molte speculazioni riguardo un pos ...Will Ospreay è All Elite, la Superstar giapponese alla fine di Full Gear ha rivelato il motivo per il quale ha scelto la federazione di Tony Khan ...