AEW | MJF stabilisce un record a Full Gear | nessuno ci era mai riuscito prima di lui

(Di domenica 19 novembre 2023)è stato appena consegnato agli archivi e di sicuro non è stata una serata semplice per MJF. The Salt Of The Earth ha dovuto infatti lottare in ben due match: il primo durante il pre-show in coppia con Samoa Joe per difendere i i titoli Tag Team ROH contro i The Gunns, uscendone vincitore; il secondo nel main event, che lo ha visto difendere con successo la cintura di campione del mondo AEW contro Jay White, dopo 30 minuti di incontro e dopo una serata rocambolesca tra pestaggi, infortuni e ambulanze. Insomma, unmolto movimentato per il nativo di New York, che, oltre alla difesa con successo del titolo, gli ha fatto anche stabilire unnotevole. Il primo a riuscirci in AEW Con la vittoria della scorsa notte a, MJF è ...

Stanotte, si è tenuto il nuovo PPV di AEW Full Gear, che si è concluso con una nuova vittoria di MJF. Si è così concluso il venticinquesimo evento in pay-per-view da quando la Federazione è stata ...