AEW | Importante novità in merito al Continental Classic

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 19 novembre 2023) Nella nuova edizione di Full Gear andata in scena questa notte, sono stati annunciati altri due partecipanti per il torneo AEW. Dopo Bryan Danielson e Andrade, anche Eddie Kingston e Mark Briscoe si uniranno alla competizione. La particolarità sta proprio nella presenza del newyorkese che, come da lui dichiarato in un intervista backstage, in ogni suo match all’interno del tournament ci saranno in palio sia il ROH World Championship che il NJPW STRONG Openweight Championship da lui detenuti. #ROH World Champ & #NJPW Strong Openweight Champ Eddie Kingston has raised the stakes for the #AEW, starting THIS WEDNESDAY on #AEWDynamite LIVE at 8pm ET/7pm CT on TBS! pic.twitter.com/nozNYD7vXJ— All Elite Wrestling (@AEW) November 19, 2023 Non si tratta però dell’unica ...