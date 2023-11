AEW | Darby Allin si prenderà un periodo di “pausa”… allenandosi per scalare l’Everest!

(Di domenica 19 novembre 2023) Dopo la vittoria nell’opener di Full Gear insieme ad Adam “Edge” Copeland e Sting,ha preso un volo intercontinentale nella notte per iniziare l’allenamento che lo porterà, nel 2024, nel tentativo di scalata al Monte Everest. Nonostante ci siano state voci di un tentativo immediato per l’allievo di The Stinger a causa delle frasi pronunciate al tavolo di commento ieri notte, in realtà l’ex TNT Champion ha raggiunto il Nepal solamente per iniziare un durodi preparazione che lo porterà al tentativo di scalata, che dovrebbe avvenire ad inizio 2024, non appena il meteo lo consentirà. Non si sa quanto resterà fuori, potremmo rivederlo solo l’anno prossimo? Non si conoscono ulteriori dettagli sull’assenza, dunque, didagli show televisivi AEW, che dovrebbe essere quantomeno di un mese. ...

Sting e Darby Allin battono gli Outrunners a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

Adam Copeland, Sting e Darby Allin vincono a Full Gear 2023 The Shield Of Wrestling

With AEW Full Gear 2023 in the books, what were the best matches from the show and which were among the worstAn AEW star, and former TNT Champion, is set to take time off from the company after his recent match at Full Gear 2023.