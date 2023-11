Adli e il messaggio social che sa di amore al Milan

Leggi su dailymilan

(Di domenica 19 novembre 2023) Yacineè entrato nel cuore dei tifosi del. Dopo un primo anno di transizione dove non ha mai trovato spazio, quest’anno il francese si è messo a totale disposizione di Stefano Pioli e ha guadagnato più spazio in assenza di Ismael Bennacer. Questo upgrade è stato sottolineato anche dallo stesso Pioli che gli ha ritagliato più spazio, anche se da qualche partitaè tornato ad essere un panchinaro quasi fisso. Nonostante i tanti ostacoli e la poca continuità,ha mantenuto un atteggiamento positivo, mostrando una tenacia che ha colpito in primis i tifosi, ma anche la dirigenza del club. Il suo recente post su Instagram è una testimonianza chiarissima del suoper i colori rossoneri.ha condiviso una foto in cui indossa una giacca dele ...