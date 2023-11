(Di domenica 19 novembre 2023) La tranquillità della zona industriale di Fossò è stata tragicamente infranta dalla scoperta delle ultime ore di vita di, 22 anni, descritte in una sequenza di eventi tanto spietati quanto metodici. L’ex fidanzato, Filippo, è stato arrestato in Germania con l’accusa di aver perpetrato l’aggressione fatale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti,è stata violentemente colpita fino a diventare “esanime”, quindi trascinata e caricata nel bagagliaio della Grande Punto di. Dopo aver subito venti coltellate in diverse parti del corpo, tra cui testa, collo, mani e braccia,è stato portata giù lungo un dirupo e depostouna grande roccia, occultata daneri. La minuziosa analisi del medico ...

Dopo più di cento chilometri, dopo averla20" in testa, sul collo, sulle mani e sulle braccia " ha preso in braccio il suo corpo, è sceso lungo un dirupo e lo ha deposto sotto una ...

«Giulia Cecchettin si è difesa, ma è stata accoltellata più volte alla ... Corriere del Ticino

Accoltellata 20 volte e abbandonata sotto i sacchi di plastica: così Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin la Repubblica

È andata in bagno più volte, in un'occasione anche insieme a un amico. Ma continua a non ricordare nulla la 31enne che all'alba di sabato si è svegliata nuda ...Ha viaggiato con il cadavere nell’auto per oltre cento chilometri seguendo un percorso assurdo per raggiungere le montagne che tante volte ha percorso, a piedi, in estate. Filippo non si sta ...