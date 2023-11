Abodi | «Sinnner è come la Nazionale | può aiutare tutti»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 novembre 2023) Le parole di Andrea, Ministro per lo Sport, sul paragone tra l’Italia e Jannik Sinner.i dettagli Andreaha parlato a Sky Sport di Jannik Sinner, facendo un paragone con ladi Spalletti. PAROLE – «Una partita di Sinner ormai sta diventando quasiuna partita delladi calcio, anzi in alcuni casi la supera. Al di là delle performance sportive, questo ragazzo ha toccato nel cuore e nei sentimenti delle persone. Oltre all’eccellenza sportiva, è un ragazzo semplice e umile, con sentimenti nobilissimi e con dei messaggi sorprendenti che sta mandando. Evviva Jannik! Lo sport in Costituzione si dimostra con questi campioni, ha una grande dimensione umana, fa tesoro di tutte le esperienze e le sconfitte. Tante cose belle che mi auguro possano ...