A Las Vegas vince sempre Verstappen Perez si fa soffiare il secondo posto da Leclerc

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 19 novembre 2023) Non è più così vero, come diceva Gary Lineker, che nel calcio alla finela Germania. E’ invece vero, verissimo, che nella Formula 1Max. Invece il senso di quanto sia scarso il suo compagno di squadra Sergioera già stato abbastanza evidente nel corso della stagione. Poi sono arrivate le gare in Brasile e Lasa certificarlo in maniera inequivocabile.fa 53 in carriera, raggiunto Vettel, e questo non è quasi più una notizia. Lo psicodramma del suo compagno di squadra merita invece qualche riga in più. Per carità, il messicano era riuscito a rimettere in carreggiata una gara iniziata malissimo con una serie di carambole alla prima curva. Ma quel che è accaduto a pochi metri dalla bandiera a scacchi gli vale una bacchettata ...