A Gaza sono state bombardate due scuole usate come rifugi

Gaza - Msf denuncia che 137 dipendenti sono intrappolati e senza cibo in mezzo ai combattimenti

Non solo Gaza - in Cisgiordania l’altra guerra “invisibile” d’Israele. Record di morti palestinesi dal 7 ottobre : sono 163 - più di 5 al giorno

Leggi Anche, Nyt: 'Israele ha usato due bombe da 900 chili l'una sul campo profughi di Jabaliya. Nonpensate per colpire aree affollate' Ma adesso c'è un nuovo problema. L'Algeria sostiene, ...

Usa: ancora nessun accordo sugli ostaggi. Msf: attaccato un nostro convoglio a Gaza - Oms: l'ospedale al-Shifa è "zona di morte" - Oms: l'ospedale al-Shifa è "zona di morte" RaiNews

Fuga dall'ospedale Al-Shifa. I familiari degli ostaggi a Netanyahu: "pronti a marciare su Gaza" - Joe Biden in un articolo sul Washington Post: "Gaza e Cisgiordania dovrebbero essere riunite sotto una nuova Autorità palestinese" - Joe Biden in un articolo sul W RaiNews

Non c'è ancora nessun accordo fra Israele e Hamas sugli ostaggi ma «continuiamo a lavorare duro per arrivarci». Lo fa sapere la Casa Bianca commentando le indiscrezioni del Washington Post, secondo le ...7.59 Raid Israele nel centro Gaza, 15 morti Non si sono fermati nella notte i bom- bardamenti israeliani nella Striscia di Gaza: secondo l'agenzia di stampa pale- stinese Wafa, almeno 15 persone sono ...