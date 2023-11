A Ballando nuova lite Mammucari-Selvaggia | «Partono le denunce» | poi le scuse

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 19 novembre 2023) Non c'è pace acon le Stelle tra TeoLucarelli. I due hanno iniziato a punzecchiarsi fin dalla prima puntata di questa edizione e non hanno ancora smesso. Anzi, il clima è diventato più incandescente che mai. Dopo le battutine iniziali, nella quinta puntata del programma di Milly Carlucci si è creata una situazione decisamente pesante. Perché TeoLucarelli hanno litigato di nuovo acon le Stelle Dopo aver ballato un valzer dedicato alla figlia Julia, Teosi è scontrato di nuovo conLucarelli acon le Stelle. "Aho detto che che non c'è problema, siamo amici. Quando si lascerà, tra pochissimo, mi chiamerà", ha ...