365 giorni con Maria | 19 novembre Voce misteriosa preannuncia la sua morte imminente

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 19 novembre 2023) Niente è più importante della nostra salvezza, e lo sa molto beneSantissima che non smette di avvertirci dei pericoli verso i quali possiamo incorrere. Ma anche di concederci tutte le possibilità per tornare a Dio. Proprio come accade a quest’uomo che viene avvisato della sua. Egli riesce, prima che arriva il L'articolo proviene da La Luce di