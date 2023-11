11 vacanze di Natale in montagna indimenticabili per il 2023

Calendario scolastico - le date delle vacanze di Natale 2023 per regione. Prima il ponte dell’Immacolata - ma non per tutti

Vacanze di Natale : turismo in leggero calo; ci salvano i ricchi dall'estero

Vacanze di Natale in streaming

Vacanze di Natale; biglietti aerei in lieve calo. Conviene di più il medio-lungo raggio

Vacanze di Natale salate : “1.456 euro per tornare in Sicilia. Così non si aiutano le famiglie. Le convenzioni del Ministero? Irrisorie”. Lo sfogo di una lettrice