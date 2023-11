Zuppa di Porro 18 novembre 2023

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 novembre 2023)di. Scioperano in quattro gatti, ma il sindacato è contento, ciò che interessa loro è la piazza che urli contro il governo. Il Corriere apre con la storia di Giulia e del fidanzato che l’ha menata. e Forse uccisa. La storiona di Augias che manda a quel paese la rai perchè non gli piace e quelli della Rai lo rincorrono e gli danno 20 puntate e poi l’arzillo Augias fara sia la sette sia la rai. ma vi sembra una cosa ragionevole? Se lo cucina Beatrice. Moody’s non solo non delassa l’Italia, ma dice che sta migliorando. Caruso sul Foglio scrive di Cassa depositi e prestiti o nmeglio la Cassa depositi e liti e tre milioni di pubblicità per farsi belli sui giornali. Per repubblica il problema non è il peronismo in Argentina, ma Milei. Più equlibrato Corrierone. Torna il vagone letto roma cortina #rassegnastampa18nov L'articolo proviene da ...