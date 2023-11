Zielinski non è sceso in campo contro la Repubblica Ceca perché influenzato

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 novembre 2023) Il centrocampista polacco del Napoli, Ptior, parlando ieri dal ritiro con la Nazionale aveva spiegato come lui e Lewandowski fossero gli uomini di punta di questa squadra. Una rivelazione che ha spiazzato ancora di più quando ci si è accorti che ieri sera, per la sfida in programmalanon è maiin. La Polonia non è andata oltre l’1-1 nel matchlache costringerà i polacchi al massimo a sperare nel play-off. A far chiarezza però ci ha pensato il Ct polacco che, alla stampa locale, ha chiarito che non s’è trattato di un infortunio ma di un’influenza che l’ha costretto a rimanere in albergo nonostante i tentativi dello staff medico di ...