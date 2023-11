Zielinski lancia segnali al Napoli? Alla finestra l’Inter ma non solo! – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) Piotrè uno dei profili per il qualeha dimostrato interesse in più occasioni. Il contratto del centrocampista colè in scadenza e qualcosa potrebbe muoversi secondo SportMediaset.– Qual è la situazione di Piotrsul mercato? Dopo gli aggiornamenti su Mehdi Taremi, Daniele Miceli parla anche del centrocampista delanche in ottica Inter, fortemente interessata a lui. Nello studio di SportMediaset il giornalista afferma: «è in scadenza di contratto quindi volendo a gennaio potrebbe anche accordarsi con un’altra squadra per muoversi a zero. Però anche dal ritiro della Polonia dal calciatore continuano ad arrivare degli assist importanti per il. Il centrocampista, infatti, ha dichiarato che ...