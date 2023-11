YouTube | presto potrai utilizzare le voci dei personaggi famosi grazie all’AI

Leggi su blowingpost

(Di sabato 18 novembre 2023) Come si apprende dall’eminente testata internazionale BBC,ha rivelato uno strumento di intelligenza artificiale che consente agli utenti di imitare pop star come Demi Lovato e John Legend. La funzionalità – al momento in fase sperimentale – soprannominata “Dream Track” consentirà agli utenti di creare brevi canzoni e altri tipi di contenutiall’utilizzo di tecnologie AI. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Sono già nove gli artisti che hanno permesso che la loro voce venisse “clonata” dal software, tra cui Charli XCX, Troye Sivan, T-Pain e Sia. Per ora, circa 100 creators negli Stati Uniti hanno avuto accesso allo strumento, che può essere utilizzato solo per creare colonne sonore per i video suShorts, la piattaforma rivale di TikTok. La società ha pubblicato due video di esempio creati con Dream Track, ...