Yayoi Kusama Infinito Presente – Mostra a Bergamo

Leggi su atomheartmagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Dal 17 novembre 2023 al 24 marzo 2024, Palazzo della Ragione aospiterà una straordinariadedicata all’artista giapponese. L’evento è curato da Stefano Raimondi e promosso da The Blank Contemporary Art e Comune di. ©. Fotografia di Jason Schmidt., laL’allestimento include una delle opere più iconiche di, “Fireflies on the Water“, proveniente dalla collezione del Whitney Museum of American Art di New York. Quest’opera è una delle Infinity Mirror Room, stanze rivestite da specchi che creano un effetto di infinità e immersione sensoriale. Laoffre ai visitatori la possibilità di ...