WWE | Una star di NXT debutta a SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 novembre 2023) Nella notte in cui Collision esi trovano faccia a faccia in via del tutto eccezionale, una vasta gamma di sorprese vanno in scena. Per quanto riguarda il mondo WWE, ci troviamo di fronte al debutto sul ring di Friday Nightda parte di Axiom. Dopo una lunga esperienza in quel di NXT UK prima, NXT poi e qualche sporadica comparsa a Main Event, oggi Axiom fa la storia con il suo primo match ufficiale all’interno dello show blu. Welcome to #, @Axiom WWE! pic.twitter.com/PuNmHuE8HJ— WWE (@WWE) November 18, 2023