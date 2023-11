WWE | Ufficiale un match titolato per il prossimo episodio di SmackDown

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 novembre 2023) Poche ore fa è passato agli archivi un nuovodi Friday Nightin cui si è tenuto un three wayper decretare i prossimi primi contendenti ai titoli di coppia della compagnia. A vincere la contesa sono stati gli Street Profits risultati quindi superiori ai Pretty Deadly e i Brawling Brutes. Per tale motivo Angelo Dwakings & Montez Ford avranno la loro occasione tra sette giorni, in unesclusivo disu FS1 in cui la Judgment Day con Finn Balor e Damien Priest sarà chiamata ad una nuova importante difesa. NEXT FRIDAY when #comes to @FS1 Undisputed WWE Tag Team Championship on the line! pic.twitter.com/LL2AT7CCS8— WWE (@WWE) November 18, 2023