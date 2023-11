WWE | Drew McIntyre spiegherà le sue azioni lunedì | ecco la card dell’ultimo Raw prima di Survivor Series

(Di sabato 18 novembre 2023) La WWE ha rivelato cheparlerà delle sue recentia Raw, dopo il turn heel discorso ai danni di Jey Uso e Cody Rhodes. Lo Scottish Warrior, alleatosi con il Judgment Day, si armerà di microfono e tutto il WWE Universe attende spiegdopo quanto accaduto cinque giorni. Ricordiamo che l’ex campione del mondo, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe essere il quinto membro del War Games Match maschile per la stable guidata, si può dire, da Rhea Ripley. Incerto ancora chi dovrebbe invece aggiungersi al “Team Cody“, ma sicuramente scopriremo qualcosa in più proprionotte. Anche quattro match annunciati, la line-up ad oggi Ad oggi, dunque, questo segmento si aggiunge ai quattro match già annunciati per lo show: il WarGames Advantage Match, lo ...

...nelladopo essere stato protagonista di "Clash at the Castle" a Cardiff. Il 34enne si è presentato sabato al Principality Stadium, partecipando allo scontro tra il campione Roman Reigns e...

Three possible shocking endings of the last pay-per-view of this year's Survivor Series war games 2023, shocking title change and ...