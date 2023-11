(Di sabato 18 novembre 2023) Con un turn heel in piena regola,si è unita alle. Ciò è avvenuto dopo che Kairi Sane aveva fatto ritorno in quel di Crown Jewel aiutando Iyo Ski a sconfiggere Bianca Belair. Per il momento Bayley continua a far parte del gruppo, ma la sua posizionequanto mai precaria. Parimenti continua a far parte del gruppo anche Dakota Kai. Intanto,aver palesato le sue reali, ossia assumere ildella stable. Ledisi è unita allesolo da una settimana, maaver le idee chiare su cosa fare. La giapponesepuntare ad assumere la ...

WWE: Asuka sembra palesare le sue intenzioni, prendere il controllo delle Damage CTRL Zona Wrestling

Asuka vuole il comando delle Damage CTRL The Shield Of Wrestling

Asuka sui social ha dichiarato la sua volontà di assumere il comando delle Damage CTRL, dall'alto del suo status di leggenda vivente.Also on SmackDown: Santos Escobar addressed his betrayal of Rey Mysterio, Dragon Lee faced off against the debuting Axiom, and new Tag Team title number one contenders were decided. Pretty Deadly vs.