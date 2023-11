WWE | Anche Sheamus “in corsa” per il possibile quinto posto nel War Games Match | i dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 novembre 2023) CM Punk, LA Knight, Kevin Owens, Randy Orton e. Il Celtic Warrior è l’ultimo nome che si iscrive alla lista per divenire iluomo del “Team Cody“, in caso Drew McIntyre (come sembra) si allei con il Judgment Day in vista del Warmaschile di Survivor Series. Dopo che la ssettimana diversi siti, compreso il nostro, hanno notato che l’ex campione del mondo fosse pubblicizzato per tre diversi Smackdown, compreso il go home show di venerdì, l’ultimo rumor riporta come il suo nome sia assolutamente plausibile comemembro del team com, ad oggi, dal già citato American Nightmare, da Sami Zayn, da Jey Uso e dal World Heavyweight Champion Seth Rollins. I report, contrastanti, dimostrano come la WWE ...