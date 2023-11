‘Whatever Brings You Happiness” - l’opera d’arte itinerante che colorerà le strade di Bergamo nel periodo natalizio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 novembre 2023). Il Natale più originale di sempre targato Atb. Un bus dell’azienda dei trasporti bergamasca trasformato in una vera e propria opera. Da oggi, sabato 18 novembre, in servizio, sulla linea urbana 9 fino alle 7.30 del mattino e sulla linea 8 fino alle 14, il nuovo bus a metano Man Lion’s City in un’inedita versione d’artista. Da domani e fino al 7 gennaio il bus sarà inserito nel tabellone generale delle linee e rappresenterà una coloratissima presenza tra ledi, utile per compiere un viaggio ma anche, magari, per scattare un selfie. “WhateverYou Happiness”, questo il titolo delritratta sulle pareti del veicolo, da un’idea del designer Peter Fink: si tratta di uno dei 19 lavori realizzati da una serie di artisti ...