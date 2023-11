Weekend di freddo e sole | ma da lunedì torna il maltempo

Leggi su agi

(Di sabato 18 novembre 2023) AGI - Miglioramento delle condizioni meteo nelle ultime ore sull'Italia grazie all'allontanamento di una circolazione depressionaria verso i paesi Balcani. Correnti più fredde faranno ingresso nella giornata di oggi determinando un calo diffuso delle temperature che si attesteranno di 2-4 gradi al di sotto delle medie del periodo. Secondo il Centro Meteo Italiano per la prossima settimana si prevede un cambio di circolazione: l'affondo di una saccatura depressionaria di matrice artica porteràe anche neve a quote relativamente basse per il periodo. Situazione ancora da decifrare per il lungo periodo, ma sembrerebbe profilarsi un periodo piùrispetto a quello appena trascorso. Le previsioni per oggi Al Nord Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi specie sui settori Alpini. Al ...