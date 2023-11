Walter Mazzarri | uomo e ragno

(Di sabato 18 novembre 2023) Fin dal primo momento che ho saputo, li ho visti uguali:e l’Uom... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Aurelio De Laurentiis ha scelto un 'traghettatore' al posto di un 'vero' allenatore, scelta giusta L'uomo prescelto per il ruolo di traghettatore è, un grande ex, che nel 2012 portò il Napoli a vincere una Coppa Italia, si certo, tutto bello ma cosa può fare L'allenatore toscano che ricordiamo che non allena dal 2022, l'ultima ...

Chi dà il cambio ad Olivera Mazzarri ha già due profili da adattare a sinistra Tutto Napoli

De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina del Napoli a Walter Mazzarri: una mossa che continua a suscitare molte perplessità.Con l'infortunio di Mario Rui, Walter Mazzarri a sinistra avrà a disposizione soltanto Mathias Olivera.