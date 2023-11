“Volete il premier eletto dal popolo?” | chi è avanti nel sondaggio

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 novembre 2023) Al centro del dibattito politico degli ultimi giorni, la riforma costituzionale firmata Giorgia Meloni prevede una novità attesa da molti italiani: l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Per ilsi tratta di un sistema mirato a produrre abilità ed a mettere la parola fine ai cosiddetti ribaltoni. Ma cosa ne pensano gli italiani? Ilfirmato da Ipsos per il Corriere della Sera rivela che la fetta dei favorevoli è più grande di quella dei contrari, ma bisogna anche tenere conto della percentuale piuttosto elevata degli indecisi. Entrando nel dettaglio dei numeri del, il 32,9 per centro ha espresso gradimento sulla riforma, mentre il 31,5 per cento è del parere opposto. Il restante 36,1 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Per il 36,3 per cento degli intervistati l’elezione diretta del ...