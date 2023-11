Viva Rai2 | fenomeno Fiorello | il suo show cresce oltre il 5 | 5% sul 2022

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Alla fine della seconda settimana di messa in onda di ‘’,si accredita come ildella stagione televisiva. Ieri, ‘’ ha ottenuto 995.000 spettatori con il 19,6% di share ma la media delle prime due settimane è andatale più rosee aspettative: nelle prime dieci puntate (il programma è in onda dal lunedì al venerdì) ha ottenuto una media di 1.035.000 spettatori con il 20,03% di share, stabilendo un incremento strabiliante sull’anno scorso, quando la media d’ascolto delle prime due settimane di messa in onda fu di 666.000 spettatori con il 14,39% di share. L’anno scorso loman debuttò un mese più avanti nella stagione, il 5 dicembre, ma un incremento del 5,64% di share del programma sulla ...

VivaRai2! - via Asiago pentita : “Aridatece Fiorello”

Durante la trasmissione!, Fiorello ha come ospite Giovanni Malagò. E insieme al presidente del Coni chiama al telefono Federica Pellegrini, in attesa del primo figlio. 'Farai il parto in acqua', chiede Fiorello. E ...

A Viva Rai 2 lo sport non manca mai. Da quando Fiorello si è trasferito al Foro Italico, poi, gli incontri "ravvicinati" con personaggi… Il nuovo programma di Fiorello, 'Viva Rai2', si conferma come il fenomeno televisivo della stagione. Dopo due settimane di messa in onda, i dati di ascolto sono andati oltre ogni aspettativa.