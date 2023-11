Virtus Bologna | Banchi | “Rimpianti per gli ultimi dieci minuti | non una grande serata al tiro”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Luca, coach della, ha commentato la sconfitta contro il Panathinatikos nel match valevole per la regular season di Eurolega 2023/2024: “Complimenti a loro per la bella vittoria. Pensavo che saremmo riusciti ad essere competitivi fino all’ultimo visto come avevamo giocato per circa 30, ma a inizio quarto parziale la loro aggressività e fisicità ha fatto la differenza. Sono riusciti a mettere in difficoltà la nostra circolazione di palla grazie a una notevole difesa eprecisione. Dispiace perché avevamo giocato gran parte della gara in maniera precisa: sicuramente ci sono tantinegli, ma il merito è anche dell’ottimo lavoro dei nostri avversari“....