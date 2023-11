Violenta lite in strada | spunta una pistola | la Polizia evita il peggio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri 17 novembre 2023 personale della Squadra Volante del Commissariato distaccato di P.S. di Ariano Irpino, nell’ambito di una mirata azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dei reati predatori ed, in particolare di quello dei furti in abitazione, in adesione alle direttive impartite in sede di riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto di Avellino Paola Spena, che ha consentito di identificare 86 persone e controllati 124 autoveicoli, procedeva al controllo di due soggetti residenti nella provincia di Napoli che si aggiravano con fare sospetto in contrada Santa Barbara, località del circondario in cui recentemente sono avvenuti furti in abitazione. All’atto del controllo i due soggetti, risultati essere pluripregiudicati per reati specifici di associazione a delinquere, truffa, furto in abitazione ed altri reati ...