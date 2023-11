Vincitore Tu si que vales 2023 | chi sono i finalisti | come votare e montepremi in palio

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 18 novembre 2023) Stasera, sabato 18 novembre, scopriremo chi sarà ildi Tu si que. La finalissima del programma di Canale 5 andrà in onda dalle 21.40 circa, condottasempre da Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria ritroveremo invece Maria De Filippi, Gerry Scotti, la new entry Luciana Littizzetto e Rudy... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.