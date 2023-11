VIDEO Laurito e Gragnaniello in ‘Vasame’ | l’amore come unica forza di cambiamento

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Praticareè rivoluzionario perché se sei innamorato non sei più un bravo suddito.Il soldato innamorato non parte per la guerra, diserta. Le persone innamorate sono generose, conviviali, solidali, ottimiste e sognatrici.” (Jacopo Fo) Un invito ad esplorare e a condurre il sentimento più semplice e complesso allo stesso tempo:. Al Comunale di Benevento, ieri sera, ha preso il via la nuova stagione della rassegna ‘Benevento Città Spettacolo Teatro’ con lo spettacolo “Vasame,è rivoluzionario” diretto da Massimo Venturiello. Uno show che hafilo conduttore la musica del cantautore Enzoe la presenza vivace di Marisa, che canta e recita ‘l’ammore’ nelle sue struggenti e divertenti sfaccettature. Su due pedane ...