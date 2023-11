VIDEO F1 | GP Las Vegas 2023 | sintesi qualifiche Dominio Ferrari con Leclerc davanti a Sainz

Leggi su oasport

(Di sabato 18 novembre 2023) Charles1°, Carlos2°. Max Verstappen 3° a quasi quattro decimi dalla pole. Unschiacciante da parte dellanellenotturne di Lasin vista del penultimo Gran Premio stagionale del Mondiale di Formula Uno. A conti fatti però sarà solo una domani lain prima fila sulla griglia di partenza, quella del pole-man. La seconda Rossa dovrà rimontare da centro gruppo, in seguito alla penalità di 10 posizioni comminata allo spagnolo per il cambio del pacco batterie (sforando così il limite stagionale di due componenti) a causa dei danni rimediati dalla sua SF-23 nell’impatto con un tombino durante la prima sessione di prove libere. Con questo declassamento, Verstappen scala in ...