Viabilità Roma Regione Lazio del 18-11-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 novembre 2023)ore 17.20 del 18.11.23 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E SALARIA e oiu avanti tra le uscite NOMERNTANA ETERAMO SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO, ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURETINA RALLENTAMENTI ALTEZZA VILLANOVA DIREZIONE TIVOLI IN VIA FLAMINIA SI RALLENTA A RIGNANO FLAMINIO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA MORETTI NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO RALLENTATO IN VIA VASILINA TRA BORGHESIANA EFINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral