“Vi spiego perché gli italiani non scendono più in piazza” | intervista al sociologo Filippo Barbera

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023), professore ordinario di Sociologia dei processi economici e del lavoro all’Università di Torino, ha da poco pubblicato per Laterza “Levuote”, un saggio che analizza la crisi della partecipazione sociale e politica. «In molti Paesi europei – si legge nella quarta di copertina – le piazze sono piene, le strade invase e lo spazio pubblico è un rituale che crea effervescenza collettiva, solidarietà, capacità di futuro. Una situazione impensabile in Italia, dove le pratiche associative e la partecipazione sociale non alimentano più il circuito della rappresentanza politica». Professor, Giorgio Gaber diceva che la libertà è partecipazione. In Italia, però, ormai un cittadino su tre non va a votare: significa che siamo diventati un Paese meno libero?«Certamente non possiamo più accontentarci ...