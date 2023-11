(Di sabato 18 novembre 2023) L'atteso cambio generazionale ha le sembianze delche si apre e chiude all'insegna di due volti. In ordine cronologico sono i campioni Slam numero 148 e 149 della storia. In Australia vince ...

Suicida in carcere a Torino : verso il processo la psichiatra che lo giudicò a rischio “lieve”

... 6 - 3 6 - 3 6 - 3 per il croato che piazza 39 vincenti e 5 break contro l'unico concesso al giapponese nel secondo set quando la partita è già ampiamente indirizzatala meta. Federer e ...

Verso Torino: 2014, Wawrinka e Cilic, due nuovi slammer SuperTennis

Verso Torino: 2013, Nadal ottavo centro a Parigi SuperTennis

L'atteso cambio generazionale ha le sembianze del 2014 che si apre e chiude all'insegna di due volti nuovi. In ordine cronologico sono i ...Coinvolte circa 560 persone nella simulazione di una finta esplosione nello stadio e di un intervento in campo per arresto cardiaco ...