Veronica Satti | chi è la figlia di Bobby Solo | età | lavoro | GF | Instagram | fidanzata | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 novembre 2023) È tutto pronto per una nuovissima e imperdibile puntata di Verissimo con la compagnia di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16.00. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche il famosissimo cantante e musicistache rilascerà una toccante intervista sulla sua. Ha avuto unamolto turbolenta e cinque, tra figli e figlie, con tre donne diverse. Ecco chi è lae tutto quello che sappiamo su di lei! I figli e le figlie dinel dicembre del 1967 ha sposato Sophie Teckel, una ballerina francese. Dalla loro unione sono nati tre figli: Alain (1968), ...