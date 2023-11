Veronica Peparini rompe il silenzio | “Cosa rischiano le gemelline che porto in grembo”

Leggi su howtodofor

(Di sabato 18 novembre 2023), Tre giorni fa, l’ex vincitore di “Amici” Andreas Muller aveva fatto sapere che la visita di controllo a cui si era sottoposta la sua compagna, in attesa di due gemelle a 52 anni, non era andata bene. “Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza. Ora vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi, speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori”, aveva detto il ballerino via social. Adesso è la futura mamma (al quinto mese di gravidanza, ndr.) are ilattraverso una Instagram Story in cui svelaè venuto fuori dalla visita. “In questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti ...