Vecino | sto meglio | al derby con più coraggio Lazio poteva vincere

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 novembre 2023) Roma, 18 nov. (askanews) – “Sto, ho cominciato le cure per l’infortunio. Vediamo come starò la settimana prossima, provo a recuperare per la partita di Salerno sennò torno con il Cagliari visto che in Champions League sono squalificato”. Lo ha detto il centrocampista della, Matias, parlando delle sue condizioni fisiche. “Purtroppo, noi calciatori viviamo questo tipo di situazioni tra le partite, gli allenamenti e i viaggi, quindi, è normale avere qualche problema fisico”, ha sottolineato in un’intervista concessa aPress il centrocampista ex Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter, “Mi dispiace perché abbiamo bruciato un cambio nele il mister non ha potuto fare altro. Tutto sommato abbiamo fatto una buona prestazione e con poco più...