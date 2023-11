Vaccino Covid | miocarditi e pericarditi | cosa sappiamo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 18 novembre 2023) Mentre i numeri deltornano a salire, l’Italia si trova nel pieno di una campagna vaccinale che fa fatica a decollare. Tra i fattori frenanti delle iniezioni contro il Sars-Cov-2 destinate ai soggetti più a rischio c’è la confusione, l’ambiguità e la disinformazione attorno agli effetti collaterali associati a vaccini anti-, specialmente per quelli a mRna. Sospetti che continuano a circolare tra i cittadini in modo particolare in relazione al legame tra la somministrazione della dose e l’eventuale sviluppo di. Un argomento rimasto ancora in sospeso dalla pandemia e che oggi i medici possono analizzare con qualche elemento in più. Cos’è la miocardite Sia la miocardite sia la pericardite sono processi infiammatori che riguardano il cuore, che si distinguono essenzialmente per la zona ...